〈台北都會〉捷運萬大線雙和醫院站名 地方有「異」見

2017-07-28

立委建議增加 一個月公展期

〔記者翁聿煌／新北報導〕貫通台北市中正紀念堂至新北市土城區的捷運萬大線第一期，七月初公布的沿線九個站名，但民眾對部分站名不認同，除北市LG03站「廈安站」有民眾連署爭取改名，新北市的LG07「雙和醫院」，地方也有不同意見，立委江永昌認為，捷運站命名應求慎重，廣徵民意，未來應在命名作業要點，最好增加一個月的公開展覽期。

新北市捷運工程局總工程司凌建勳說，捷運萬大線命名是由台北捷運工程局負責，命名研商會議早在一○一年就舉行，廣邀民代及基層里長及區公所共同商討決定，當時均無異議，命名方案於七月初報台北市府簽核、公布，對於地方仍有意見，新北市捷運局會轉請台北市捷運局參考，立委建議增加公開展覽期，捷運局會納入未來捷運站命名考量。

台北捷運工程局公共關係室主任孫淑芬說，各捷運線站名都是依據命名作業要點，事前徵詢各地民意代表和里長、文史學者共同決定，公布後不宜更改，否則易產生骨牌效應，但命名作業要點未來可持續調整，讓捷運站命名更符合民意需求。

里長認為連城錦和站更合適

建和里長江曉佩說，LG07「雙和醫院站」位於錦和、連城路口，與雙和醫院相距六百公尺，從車站位置也看不到醫院，地方認為站名應以「連城錦和站」或舊名「二八張站」更合適。

江永昌說，台北市萬華區民眾也對位於南機場的LG03被命名為「廈安站」不滿意，已有人連署要求更名為「南機場站」，既然萬大線一期的命名爭議這麼多，他建議雙北市應重新考量，他也建議未來「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站加註名稱作業要點」，在簽核公告前，增加一個月的公開展覽期，讓民眾更有參與空間。

未見醫院 官方說距離不到500公尺

凌建勳說，「雙和醫院站」預定位置雖看不見雙和醫院，但實際距離不到五百公尺，符合命名要點，但既然新北市民眾還有意見，會轉請台北市捷運局參考，可否以加註民眾建議站名方式辦理。