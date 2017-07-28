〈北部〉颱風來攪局 文旦柚農剉咧等

2017-07-28

約1個月可採收 憂強風摧殘

〔記者花孟璟、張議晨／綜合報導〕宜蘭縣文旦柚結實纍纍，花蓮文旦栽種面積上千公頃，其中花蓮瑞穗鄉知名的鶴岡文旦面積廣達八百公頃，再過約一個月就能採收，卻碰到今年第一個侵台的尼莎颱風攪局，瑞穗鄉柚農林俊達憂心地說，就怕經過颱風摧殘，「鶴岡文旦」變「鶴岡完蛋」！

七十歲的林俊達是瑞穗鄉文旦產銷班第十九班班長，十幾歲開始照顧果園迄今超過半世紀，他說，今年文旦預計在節氣「白露」（九月七日）前十五天至前十天採收，距離採收期八月下旬只剩不到一個月，結果今年採收前又碰到颱風，看到這次尼莎颱風預測路線從東部直接登陸，就讓人想到二千年時從台東成功登陸的碧利斯風，當年文旦被強烈焚風颳倒，落果高達八成的惡夢。

他說，文旦果農碰到颱風只能「賭一把」，可說完全沒有任何防颱措施，最多是部分果實結得較密、沈重的枝枒，會以竹竿加以支撐，畫面有如「文旦樹長腳」，以免下大雨吸水後，整個枝枒被壓垮。他說，除此之外，只能盼望老天「手下留情」。

瑞穗鄉農會秘書沈豫樺說，瑞穗文旦總面積八百公頃，今年因年初開花比較晚，晚開的文旦花碰到下雨導致落花、授粉不如預期，加上天牛危害，整體產量減少三成，但因夏季氣候穩定炎熱、以及農改場的技術指導，今年文旦品質預估甜度還是很高，希望尼莎颱風不要造成太大的災情，給柚農一個豐收年。

宜蘭縣冬山鄉是全縣最大文旦柚產地，栽種面積超過一百一十五公頃，柚農利用防護網包覆柚樹減少落果，冬山鄉農會產銷班長黃進益說，今年夏季宜蘭的雨水偏少，希望颱風帶點雨水滋潤大地，輕輕掃過就好，不要帶來災情。

冬山鄉農會推廣部主任葉天明說，冬山文旦柚距離採收期還有四十餘天，文旦柚最怕強風吹襲，柚農此刻「剉咧等」，國內重要產地如果受災，價格恐會三級跳。

針對颱風可能明天從東部登陸，花蓮農改場昨天呼籲農友加強防颱準備。防颱措施包括果樹、林木整枝或架設支柱；蔬菜可以用防雨棚、尼龍紗網或不織布等材質覆蓋，或培土防止倒伏及大雨沖刷；保持灌排系統暢通以免淹水；採用設施栽培的農友可加強迎風面的支柱、防風網固定；二期西瓜則可及早採收已成熟的果實。