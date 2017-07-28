〈北部〉小學吃福利社零食沒付錢 校友加倍歸還

2017-07-28

信封署名吳閔 內附三千元

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「校長，對不起！」宜蘭市育才國小校長諶志銘昨進到學校辦公室，在桌上發現一封署名「吳閔」信件，信封內有三張千元大鈔，原來是昔日校友「免費」吃了福利社的食物耿耿於懷，事隔十多年後返校「加倍歸還」，諶志銘說，開學後將與學生分享充滿教育意義的活教材。

諶志銘辦公室桌上的信件，只有短短幾行字，寫著「校長，我是育才國小的校友，以前在育才國小福利社幫忙顧店，曾經拿零食吃，對不起，現在歸還零食的錢」，信內附上三千元，信封有寄件人地址，但未蓋郵戳，判斷是當事人送到校長室，事後經過求證，地址是虛構的。

校長：認定捐資興學 納校務基金

諶志銘說，育才國小這名可愛校友，為了彌補小時候吃了福利社食物沒有付錢，心底過意不去，捐出三千元，校方認定是校友熱心公益、捐資興學，把這筆款項納入校務基金，因不知何許人所捐，無從頒發感謝狀，只能在他的臉書上PO文答謝。

網友看到內文與三千元照片，紛紛留言回應說，「感人肺腑」、「太棒了」、「育才教育學子成功喔」，消息傳出後，吸引大批鄉民討論按讚。

諶志銘說，育才國小福利社十多年前就不再販賣點心，轉型為幫學生訂購書本和作業簿單位，捐款校友年齡推測在三十歲以上，昔日學校福利社販賣商品物美價廉，那個時候吃「免費」的，不太可能吃到三千元，應是事業有所成，藉此回饋母校。

「人非聖賢孰能無過！」諶志銘說，校友以前也許有做錯事，可能當時有經濟上困難，或年少不懂事，但始終惦記著，現在有能力還錢，「歸還」三千元，卸下內心大石頭，就教育工作而言，無疑是個正面的教材。