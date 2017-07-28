〈北部〉苗市農會總幹事之爭 關鍵理事資格再掀波

2017-07-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市農會總幹事遴聘競爭激烈，迄今尚未完成遴聘，市農會昨天召開理事會，暫居下風的一方質疑對手派楊姓女理事資格有疑慮，舉牌抗議要求該理事不得進入開會，同時在楊姓理事資格未釐清不得進行總幹事遴聘。另一派則指楊的理事資格沒問題，雙方各說各話。由於這席理事攸關雙方席次消長，相當關鍵。

苗栗市農會「三巨頭」選舉競爭激烈，尋求連任的總幹事吳世垣，獲苗栗縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明力拚。

投票結果為五比四，謝錦明系統掌握五席理事，理事長由前市代邱源錦出任，惟謝錦明因第一輪未登記，要在第二輪遴聘作業才遴聘，迄今總幹事尚未產生。

苗栗市農會昨天召開理事會，暫居下風一方的理事賴長吉、林貴松、謝海坤、郭勝得四人質疑楊姓女理事的身分，手持標語，要求楊不得參與開會，但楊仍依規定與議。

賴長吉等人質疑說，楊姓女理事是以佃農身份入會，登記參選理事時卻以自耕農身份參選，違反農會法相關規定，質疑楊提供不實資料，來誤導農會有蓄意欺騙之嫌。賴等人並要求在楊的理事資格未釐清前，不得進行總幹事遴聘作業。

苗栗市農會代理總幹事、秘書黃錦美低調說，楊姓理事的資格問題已送行政院農委會及苗縣府函示，仍未有結果，不便做回應。

理事長邱源錦受訪時指出，當初進行選舉作業時任總幹事的吳世垣及理事長賴長吉審查楊女參選理事資格時都未有疑慮，直到一路選輸了才說有問題；對方「球員兼裁判」作法並不合理，希望所有理事能好好為農民服務。

邱源錦說，楊姓女理事承租一甲地以上，並自己耕種，理事資格沒問題，相關證明文件都有檢附給農委會參考。

苗栗縣政府農業處長副處長陳樹義說，楊姓女理事的資格疑慮，苗栗市農會已報農委會釋疑，目前還在處理中。