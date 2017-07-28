〈北部〉季節主題1日遊 竹縣推6遊程

2017-07-28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府為推廣在地深度旅遊，委託中華大學配合農特產季，規劃六條「季節主題」的一日體驗生活輕旅行路線，其中夏、秋季三條遊程即日起受理報名。

這六條路線遊程分別是春季的紫藤浪漫美食輕旅行、桐花手作美食輕旅行；夏季的南園人文美食輕旅行；秋季的獵人學校部落輕旅行、柿染文創美食輕旅行；冬季的浪漫茶花藝術輕旅行。詳情可上活動官網：http://www.lrm.chu.edu.tw/hsinchu_travel/。

人文、美食、部落輕旅行 報名中

新竹縣長邱鏡淳昨天為活動宣傳，點燃竹筒炮，象徵活動起跑。首波受理報名的夏、秋季三條遊程中，「南園人文美食輕旅行」安排走訪新埔鎮在地小農的梨園，品嚐當季新鮮水梨，也到福祥仙人掌植物園欣賞療癒的多肉植物，玩組合盆栽DIY，深入閩南式建築的南園遊園並享用風味餐。

「柿染文創美食輕旅行」安排參觀新埔鎮的柿染工坊和金漢柿餅教育園區，品嘗柿餅與體驗柿染文創手作，中午享用知名的劉家燜雞美食風味餐，餐後悠閒慢遊九芎湖休閒農園美景，再到關西鎮石店子文創老街，走讀過往歷史文化與生活空間。

「獵人學校部落輕旅行」則安排參訪竹東鎮軟橋社區彩繪村，然後前往五峰甜柿園採果、到和平部落換上原民服飾共跳迎賓舞並點放竹炮祈福，中午享用部落特色風味餐，再到和平部落獵人學校學習與大自然共存的部落傳統文化和狩獵技巧。

每條遊程 每人最高補助六百元

縣府表示，每條遊程每人最高補助六百元，推廣價約為總價的六到七折，「南園人文美食輕旅行」一千六百元、「獵人學校部落輕旅行」一千二百元、「柿染文創美食輕旅行」一千元，遊程內容包含熱門餐廳美食、手作文創體驗與在地達人導覽，可體驗不同於走馬看花的深度旅遊。