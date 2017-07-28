〈北部〉月眉社區千歲太鼓隊 邀演滿檔

2017-07-28

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區月眉社區發展協會推廣健康運動與宣揚民俗技藝文化，近十年由社區民眾組隊，陸續成立「千歲太鼓隊」、「花鼓隊」、「笛鼓樂團」，聘請專業老師指導，每週固定練習，精進技藝並培養團隊默契，社區經常傳來咚咚鼓聲，參加儀式慶典活動屢獲好評，明天在月眉田中央演出。

協會總幹事廖春景表示，月眉社區以農業為主，花鼓原本只是農忙後的娛樂，創會理事長鄭添富在十年前成立花鼓隊，邀請花鼓名師薛榮裕教學，剛開始是六人的男女混打，考量節奏輕快的花式棒法要不斷換棒，後來改由體型一致的女生擔任鼓手，男生負責敲大鑼、小鑼和打鈸。

成軍八年的「千歲太鼓隊」，四十位成員的年齡從六十五歲至九十五歲不等，平均七十八歲，以總歲數三千多歲而聞名，成員有夫妻檔、姊妹檔及鄰居等，每週二上午邊打鼓邊跳舞，有阿公、阿嬤排開醫院的回診時間，甚至先到美容院做頭髮打扮後再來練習，一點也不馬虎。

廖春景說，「千歲太鼓隊」南征北討戰績輝煌，曾獲升格前的桃園縣「長者健康促進比賽」第一名，代表桃園參加全國賽榮獲第二名；至於成立才兩年的笛鼓樂團，以竹笛等樂器搭配太鼓，多元的樂器結合增添豐富性。

協會明天受邀到月眉田中央演出，八月三日、六日、十三日及廿七日也都有邀演檔期，演出地點分別在月眉活動中心和大溪高中的祖孫嘉年華活動。