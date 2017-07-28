〈北部〉女學生騎YouBike險中暑 警護送到校

2017-07-28

臉色蒼白蹲坐路旁 警巡邏經過

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區六和高中林姓女學生，昨天上午九點多從住家附近騎YouBike到學校打球，豈料途中險中暑，她臉色蒼白地蹲坐路旁，正在徬徨無助時，幸好平鎮警分局宋屋派出所員警巡邏經過，安排女學生坐上警車護送到校，警員蕭建昌更賣力地幫女學生騎乘YouBike抵達學校，為民服務獲得好評。

即將升高二的林姓女學生，昨天上午跟同學相約到學校打球，她在上午九點多從住家走到附近的新勢公園，租用YouBike想騎到學校，因天氣炎熱，加上她選擇的是上坡的復旦路，騎乘三公里多就感到呼吸不順、頭昏眼花。

林姓女學生說，她當時感到身體不適、害怕摔車，趕緊停車並蹲坐路旁休息，不久就看到警察叔叔開著警車到場。員警趨前關心：「妹妹！妳還好嗎？」見她臉色蒼白，趕緊拿了一瓶礦泉水給她補充水分。

一警接力 騎完女學生剩下路程

女學生喝水後仍未恢復體力，她想跨上YouBike卻心有餘力不足，警員蕭建昌跟她商量，建議把YouBike留在原地，讓警車先送她到學校休息，晚一點再回來牽車，但女學生不願意，擔心Youbike失竊會有賠償責任；蕭建昌雖然全副武裝，他二話不說、跨上YouBike，接力騎完女學生剩下的一點多公里到校路程。

一警開車在後 載送女學生到校

女學生坐上警車，跟在YouBike後方緩緩向學校前進，她也擔心蕭建昌穿著防彈背心騎車會熱到中暑，在警車上一直提醒說：「警察叔叔，跟在後面別開太快，讓他（蕭建昌）慢慢騎就好了！」

林姓女學生抵達學校，原來擔心的同學，變成滿臉訝異，一起向警方致謝，女學生在同學與師長的照顧後幸無大礙。