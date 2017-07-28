〈北部〉蘇澳箕山橋匝道拓寬 住戶憂安全

2017-07-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段預計今年底完工，明年春節前通車，公路總局為紓解蘇澳市區車流，啟動箕山橋改善，預計下月廿四日完工，但台九線北向銜接台二戊線匝道，擴增為二線車道，住戶憂心影響出入安全，盼變更設計；公路總局同意納入評估。

位在蘇澳市區的箕山橋，是連接台九線、台二戊線主要橋梁，原為N字型路口，因車流量大，尖峰時段常造成交通打結，蘇花改蘇澳到東澳段開通後，可能淪為交通瓶頸，公路總局編列一億兩千萬元改建預算，將原橋面擴建至一百廿公尺，同時改善周邊路型，未雨綢繆。

箕山橋台二戊線往北路段，因有路面落差，且路幅縮減，公路總局興建長四十三公尺匝道銜接，並拓寬為二線道，卻引發周邊住戶抱怨，立委陳歐珀、副議長林棋山昨到場了解施工進度時，居民當面陳情，請求變更設計。

陳情居民說，匝道改為二線道後，原有路面縮水，影響他們進出，建請公路總局縮減匝道坡面長度，增加平面道路寬度；公路總局第四區養護工程處解釋，若縮減匝道坡面長度，會增加坡度，不利於車速與行車安全，對於住戶的意見，四工處會帶回研議。

箕山橋改建工程原預計今年五月完工，後來進度延宕，四工處長廖吳章說，已完成九十一％，完工啟用後，往返車輛不必在此地停等交通號誌，可紓解塞車問題。