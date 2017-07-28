〈北部〉花蓮首度聯合海葬 飛旋海豚送行

2017-07-28

4往生者骨灰拋灑入海

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府今年首度舉辦「聯合海葬」追思會，昨早共有四位死者家屬捧著裝有骨灰的安息盒，搭船前往花蓮外海約七浬處進行拋灑儀式，途中還巧遇飛旋海豚現蹤，主動游到船邊「躍身擊浪」，彷彿想要加入送行行列，讓家屬瞬間起身，望著海豚感動直道謝！

「海豚也來送家人最後一程！」參與海葬的其中一位先行者吳敏彥的兒子吳品賢，將裝有父親骨灰的安息盒慢慢放入大海，心裡默念感謝父親的養育之恩，表示父親在世時熱愛大自然，更喜歡觀看動物星球頻道，海豚突然來訪，就像是為最愛的父親送行。

吳品賢說，年初生病的父親就提到死後想要海葬，認為海葬方式既環保又不會造成子孫負擔，往生後更不用與活人爭地，能夠回歸大自然，還好終於有機會可以圓滿父親心願，讓父親有大海陪伴、雲遊四海，心情雖不捨，但仍相當感動、歡喜。

有德籍往生者 妻訴說思念

另名德國籍徐姓先行者的妻子，則在兒子陪伴下將安息盒放入海中，並用德語訴說對丈夫的思念，場面溫馨、動容，令觀禮者也忍不住熱淚盈眶，一起遠望隨著海波飄動的花瓣，給予滿滿的祝福。

徐姓婦人說，塵歸塵、土歸土，人去世後並不是非要有個墓地或塔位來祭拜，懷念丈夫永遠在心中。

花蓮縣政府為推動節葬、簡葬的環保葬新思維，今年共試辦兩場次聯合海葬活動，昨天上午先在花蓮市立殯儀館辦理簡單莊嚴的追思會後，由民政處人員引領家屬雙手捧著安息盒，並搭乘巴士至花蓮賞鯨碼頭，乘船駛向離岸海域，進行拋灑儀式；第二場次預計九月廿三日舉行，目前已開放報名。

縣府民政處長蕭明甲說，縣內每年往生者約三千人左右，多以火化為主，最初在九十六年已訂定海葬辦法，但因海葬程序多，須配合船隻、登船申請等複雜手續，導致真正選擇海葬的人數不多。

他說，為導引及提供民眾另一種環保送行方式，縣府協助簡化海葬程序，只要死者家屬其中一人設籍縣內，並能配合舉行日期，儀式將完全免費（外縣市者則酌收費用五千元），就算一人申請也會照常舉辦，藉此推廣環保自然葬方式；另海葬所使用無毒可分解的安息盒容器，主要以玉米粉製成，外觀印刷顏料取自大豆及植物，放入海中幾秒後就會沉入，降低對大海環境的負擔。