〈北部〉疑又遭破壞 湖口車站木平台封閉

2017-07-28

〔記者廖雪茹／湖口報導〕台鐵仿湖口老街拱形穿堂設計的湖口車站，西站木棧平台疑遭人為破壞，去年經鐵路局修復，現又多處坑洞，且草地上遍佈菸蒂；站方為安全起見，封閉現場暫停開放，旅客直批有損湖口門面。

鐵路局台北運務段湖口站公告，此處木棧板基座腐蝕及表面破損，為維護安全，請勿再行進入；另天氣炎熱，請勿在此吸菸及投擲菸蒂。

段長古時彥表示，平台破洞應屬人為破壞，除將儘快委託廠商維修，也請民眾發揮公德心。

湖口鄉民說，湖口車站跨站式站房在二○一二年十二月啟用，仿湖口老街拱形穿堂設計站體外觀，展現地方特色。但才改建不到五年，西站左側木棧平台休息區，從去年開始就陸續發現破損，甚至有被燒灼跡象，造成表面數個破洞、凹陷，破壞者不但毀損公物、破壞景觀，且可能害人摔倒受傷，安全堪虞。

鄉民也批評，平台旁草地，遭亂丟大量菸蒂和垃圾，許久未清理；西站廣場及站前紅線上，停放多輛腳踏車，亂象彷彿無人管理、維護。

新竹縣政府衛生局表示，車站依法屬於全面禁菸的場所，違者可處二千元到一萬元罰鍰。

古時彥說，將責成站方採走動式管理，每天派員打掃站區，主動規勸民眾勿抽菸，研議在適合地點架設錄影監視器，監控車站環境；西站周邊有公立和私有收費停車場，將邀湖口鄉公所和警方討論對策，以整頓站前違規停車。