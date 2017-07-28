〈北部〉木朽鐵鏽 龍鳳漁港景觀橋快爛光

2017-07-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港景觀橋，因長年海風侵蝕，不僅橋身木質部分腐朽、鐵件也鏽蝕，被民眾批評「整個橋都快爛光了」，尤其護欄鐵釘外露，更直接威脅人身安全。苗縣府農業處漁業科表示，有立即危險之處，已派員估價處理；另透過立委向中央爭取，整體改善。

竹南鎮龍鳳漁港是縣內觀光漁港之一，苗縣府爭取漁業署經費補助，在橫跨冷水溪與龍鳳大排出海口，興建長二百卅八公尺的景觀橋，九十七年啟用，帆船造型的外觀加上橋身LED燈妝點，吸引許多民眾前往觀潮賞景，一度為竹南鎮新地標。

三年前，景觀橋LED燈部分線路易因海風吹襲而損壞，電線曾多次被宵小盯上，惡意偷剪變賣，導致景觀橋「黯淡失色」，因維修經費不少，加上苗縣府財政窘困，索性不再追求「絢爛」。

但景觀橋也因長年海風侵蝕，不僅橋身木質部分腐朽、鐵件也鏽蝕，竹南鎮前中港里長何德義，昨天帶著孫子前往遊憩，表示，龍鳳漁港是一處絕佳遊憩景點，可惜缺乏維護，希望苗縣府重視。

農業處漁業科長許家興表示，針對鐵釘外露等有立即性危險的缺失，已派員估價儘速修復。至於，其他需要較多經費的部分，也透過立委陳超明向中央爭取經費，一併改善縣內龍鳳、外埔、通霄、苑港等四大漁港。

許家興說，漁業署長陳添壽曾於六月間訪苗，允諾將依地方提出的計畫，幫忙推動，尤以龍鳳漁港，希望能再為苗縣的觀光等級提升，打造新亮點。