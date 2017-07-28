〈中部〉《獲選台灣十大絕美民宿…真漏氣》谷野會館非法營業 中市府考慮斷水電

2017-07-28

〔記者李忠憲／台中報導〕美國有線電視新聞網票選台灣十大絕美民宿的台中谷野民宿，竟是嚴重違法營業，民宿合法只有二間房，卻擴大為五間，谷野會館廿七間房全違法。市府觀光旅遊局表示，一○○年至今已裁罰二百多萬元，違法部分已勒令歇業，不排除進行斷水斷電，請民眾慎選。

谷野民宿合法掩護非法

CNN去年評選台灣十大最美民宿，谷野民宿上榜，價位高仍一房難求，但谷野其實是以合法掩護非法，卅二間客房只有民宿的二間是合法登記，會館全部非法營業。

觀旅局副局長陳育正說，谷野民宿九十七年合法登記，原只有二間客房卻違法擴大營業為五間；一旁谷野會館有廿七間客房，整棟是非法旅館。縣市合併後，觀旅局在一○○年稽查，就發現谷野民宿違反「發展觀光條例」，至今共罰七次，累計裁罰廿八萬元，並勒令違法部分歇業；谷野會館對外以谷野民宿名義魚目混珠，市府一○○年至今共裁罰七次並勒令歇業，累計裁罰二百萬元。

陳育正說，今年四月再稽查，民宿及會館分別裁罰三萬及卅萬，並勒令違法部分歇業。若再不改善，將進行聯合稽查，採取斷水斷電。

記者去電谷野民宿，櫃台人員允諾轉達負責人，但截稿前仍未取得回應。

民眾林小姐表示，非法民宿沒通過消防安檢，住起來會擔心，支持政府嚴格取締。王先生則說，非法民宿是該嚴懲，但或許由政府輔導業者轉為合法，不失為雙贏方法。