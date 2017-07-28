〈中部〉頭頸癌友說食道語 勸遠離菸酒檳

2017-07-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕六十四歲的紀先生家裡開工廠，負責業務和送貨，從廿歲起天天抽三包菸、常一天吃廿顆檳榔，十三年前喝冰水喉嚨刺痛就醫，竟罹患下咽癌第四期，全喉切除被迫提早退休，為了重新生活也學食道語，現在能正常說話。昨天他在七二七世界抗頭頸癌日分享心路歷程，非常後悔抽菸嚼檳榔，以自身經驗奉勸癮君子。

3種同時吃 口腔癌罹患率高123倍

台中榮總喉頭頸科主任王仲祺指出，頭頸癌泛指頭部和頸部癌症，一般把腦瘤除外，常見口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、喉癌、下咽癌等，吃檳榔、抽菸、酗酒等不良習慣是主因，會刺激上消化及呼吸道黏膜致癌，同時吃三種，口腔癌機率比一般人高一百廿三倍。

紀先生說，五十歲正值衝刺事業，卻罹患下咽癌，在下咽部長了五公分腫瘤，已擴散到淋巴，為了活下去，只能切除全部喉嚨，以頸部的氣切口取代鼻孔呼吸，無法說話，只好用人工發聲器，再做語言復健，花了十年學食道語。

紀先生平常都說食道語，字正腔圓，不用發聲器，只是聲音較沙啞、低沉、音量較小，昨天在現場高歌一曲，他說，術後重新適應生活不簡單，食道語也不好學，必須把空氣灌入食道，學習將造口閉氣，再利用丹田力發聲，從造口和嘴巴排氣說話，要經常練習，他現在是無喉復聲協會台中講習班班長，協助病友復健。

另一名卅四歲黃先生也是長期菸、酒、檳榔不離身，一年多前發現罹患喉癌晚期，只能全喉切除，為了一家老小，積極抗癌，已重回職場。

王仲祺說，頭頸癌早期無症狀，發現大多已經晚期，台灣檳榔文化造成口腔癌是最常見的頭頸癌，每年新增五千名病例，二千人死亡，且年輕化，廿幾歲也罹癌。

王仲祺提醒，頭頸癌一般常見症狀，包括口腔腫塊、疼痛潰瘍、凸起或白斑、紅斑、聲音改變或沙啞、吞嚥困難疼痛、唾液中有血或鼻出血、單側聽力不良、單耳積水、耳脹、耳悶、頸部腫塊等，都要特別注意。