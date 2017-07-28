〈中部〉攤商惜食 烏日市場設食材交流平台

2017-07-28

〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日公有零售市場自治會與湖日社區發展協會、東園社區發展協會合作，共同在市場內設立愛心食材交流平台，四月試辦至今，平均每月可捐贈一百公斤的生鮮食材，並擴大服務在地長輩約三百人次，昨天舉行揭牌儀式，並頒發感謝狀感謝市場攤商的愛心。

4月試辦至今 每月捐百公斤

社會局長呂建德表示，愛心食材交流平台是台中的特色，烏日公有零售市場四月試辦，受到自治會支持及攤商熱情響應，並由東園、湖日社區發展協會的志工在固定時間收取食材、烹煮給社區據點的長輩共餐享用，變成一個愛的循環。烏日是台中市成立的第七家交流平台，希望更多市場加入惜食分享的行列。

經發局長呂曜志表示，烏日、大肚、龍井區在平台試辦期發展非常快，看到報告時嚇一跳，四月試辦以來已經服務超過兩千五百人次，全台中七個平台也正式服務超過一萬人次，這麼多人幫忙，真的很感動。

市議員吳瓊華說，八十年剛嫁來烏日時，幾乎每天都來烏日公有市場買菜，過去比較髒和暗，買菜會怕怕的，在自治會會長陳健溢管理下，現在乾淨又明亮，大家都喜歡來傳統市場尋寶；希望未來藉由這個平台，分享給需要的人。

陳健溢說，感謝各攤位老闆免費提供新鮮食材，也感謝議員吳瓊華為「食物共享平台」拋磚引玉，捐贈一台四門雙頻的大型冰箱，未來會請社區管理員定期檢查冰箱內食物的新鮮度及賞味期，讓民眾可以吃得健康、安心。