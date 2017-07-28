〈中部〉迎世大運聖火 南投之美「原味」呈現

2017-07-28

8月1日抵達 原民演唱祈福

〔記者劉濱銓／南投報導〕本月初世大運聖火傳遞從台灣第一高峰玉山出發，近期環台傳遞已經到了南台灣，南投縣為了迎接八月一日聖火到來，當天剛好也是原住民日，將邀請原民團體演唱祈福，並在台灣的中心點南投埔里「地理中心碑」，舉辦聖火傳遞儀式，象徵「從心出發」，而南投運動名將也會到埔里酒廠、日月潭等地接力傳遞，呈現南投之美。

日月潭水上傳遞 美景收眼底

南投縣政府表示，聖火傳遞於埔里段，將由雅典奧運射箭銀牌劉明煌、銅牌袁叔琪率隊前往埔里酒廠，之後由車隊運送母火抵達日月潭，而潭區則將進行別開生面的水上聖火傳遞，由亞運西式划船銀牌汪明輝，從拉魯島操持西式划船，一路前往水社碼頭，再將聖火傳遞至知名景點水社霸。

抵達水社霸後，將有跑者沿著風光明媚的潭邊壩體傳遞聖火，到了向山遊客中心，則由車輛運送聖火前往南投市，在亞運跆拳金牌魏辰洋於市區接力傳遞下，最後抵達南投縣政府，完成傳遞工作。

縣府說，聖火從玉山、外島，一路傳進台灣本島，各地展現不同的文化風情，藉由世大運的平台，將當地最美好的一面展現出去，而南投也會彰顯自身特色，如台灣的中心，最美的日月潭，以及優秀的運動選手等，並透過原住民演出，傳達多元族群融合特色，盼能讓各界留下深刻印象。

先前聖火傳遞上玉山，有原住民作家惋惜未能與布農族的聖火傳說結合，世大運聖火組表示，曾思考如何讓兩者能緊密結合，不過因為世大運聖火是從國外傳回國內，世大運官方也希望能制定屬於自己的特色，最後才捨棄與原住民聖火結合的想法。