〈中部〉彰市關帝廟50神尊搬家 千人接龍移駕

2017-07-28

頭一遭 暫厝慶安宮

〔記者湯世名／彰化報導〕史上頭一遭！彰化市縣定古蹟關帝廟五十尊神像昨天大搬家，上千名男女老幼以人力接龍方式，將關聖帝君、文昌帝君等神像搬到慶安宮，作為「暫厝」的臨時行宮，參與的信眾不畏艷陽，虔誠而小心翼翼的接捧神像，協力完成這項歷史性的任務。

彰化關帝廟因年久失修，蟲蛀及漏水嚴重，經市公所爭取，中央及地方共編列近三千萬元辦理重修，後殿文昌殿今年二月火焚後，再加碼近千萬元經費。為避免重修期間不慎毀損正殿珍貴神像，市公所決定在慶安宮東廂房設置臨時行宮，將關帝廟內包括關聖帝君、文昌帝君、財神在內的五十尊神像搬到此處暫厝，其中四十尊以人力接龍方式傳遞，另十尊重量級的神尊因重量因素，將以車輛載運。

關帝廟昨天舉行請聖科儀，由彰化市長邱建富及各界民代、信眾上香恭請神明移駕，迎出第一尊「關平將軍」後，緊接著一尊尊三尺、六尺高的神像從關帝廟請出，爆滿人龍沿民族路、民權路、民生路轉永樂街一字排開，接龍路線全程約五百公尺，上千名信眾一個挨著一個，小心翼翼的接捧神像後，再傳遞給身旁的信眾，堪稱歷史性的時刻。

祈神祐 帶小孩加入

一名遠從南彰化來的陳姓信眾說，神明搬家，他們一定要來為神明服務；帶著小孩來加入接龍行列的廖姓信眾則希望能獲得神明加持，讓孩子平安成長。

邱建富說，關帝廟建於清朝雍正十三年（西元一七三五年〉，寺廟建築承襲清代武廟的建築形式，為三進二院的建築格局，分別為前殿、正殿及後殿（文昌殿），正殿主祀關聖帝君，後殿主祀文昌帝君。此次修復工程預定於明年年底前完工，重新入火安座。