〈中部〉11學校預定地多閒置 嘉市遭糾正

2017-07-28

建議市府檢討預定地存廢

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕受少子化影響，嘉義市國中小學生數從一○一學年度到一○五學年度，減少五千八百六十四人，市區已徵收未設校及尚未徵收但已編定的學校預定地共十一處，至今僅部分使用，多數閒置荒廢、雜草叢生，遭審計部嘉義市審計室糾正，建議市府檢討預定地存廢，避免影響土地使用效能及所有權人權益。

市長涂醒哲昨在市議會臨時會答詢時說，學生愈來愈少，閒置空間愈來愈多，學校預定地多在精華區，一定會檢討，如不設校，將規劃他用；市府教育處長余坤龍表示，已徵收但未設校用地，有的已闢設如風雨球場、市民農場、南興國中代管試營運「探索體驗學校」等使用，未徵收的預定地，已由都市發展處進行都市計畫通盤檢討。

市府已徵收或經區段徵收方式取得，但未設校的國小預定地有友愛路及保安二路口「文小五」、玉山路與金山路口「文小十八」、大賢路及大富路口「文小二十一」、彌陀路與立仁路口「文小二十四」、湖子內區段徵收區的「文小二十八」，國中預定地有四維路與大同路口「文中五」、日新街與嘉工街口「文中六」、大賢路及大富路口「文中九」；已編定但未徵收的學校用地，包括仁愛路與杭州三街口「文小十九」、南京路與新民路口「文小二十五」跟立仁高中旁「文中十三」。

嘉市審計室主任黃森裕說，如市府未依照徵收目的設校、使用，地主可提起訴願、行使回收權；市議員蔡文旭建議，設置簡易運動場所讓社區有效使用；市議員王美惠認為，若不設校，經都計變更為商業區或住宅區，與地主協談回饋金額、還地於民。

嘉市一○五年度總決算審定歲入一百一十二億九千七百萬餘元，歲出一○八億七千五百萬餘元，賸餘四億二千一百萬餘元，經償還債務二億四千萬餘元，計收支賸餘一億八千一百萬餘元。

嘉縣一○五年度歲入決算審定為二百二十八億一百萬餘元，歲出決算審定為二百二十四億三千四百萬餘元，賸餘三億六千六百萬餘元，償還債務後賸餘一億一千五百萬餘元，是近五年來首度有賸餘。