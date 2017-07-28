〈中部〉嘉市易淹路段 市府對症下藥

2017-07-28

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市月初發生強降雨，中山路、嘉義大學新民校區新民路、嘉義基督教醫院急診室等處傳出積、淹水，嘉基更一度停收一般急診個案。市府工務處、嘉基事後找出淹水癥結，將分別採取增設分流箱涵、防水閘門等解決方案。

嘉基急診室近停車場側門的地勢低窪，本月六日傍晚，瞬間暴雨來襲，洩水不及，淹進急診室檢傷區及外科診療區，高約五公分，暫停收治一般急診個案約兩小時。

院方為防範再度積水，當發布豪大雨或颱風警報時，將在易淹水處、較少民眾出入口，先行架設防水閘門，同時派員在醫院排水幹道旁監看，若水位超過警戒線，再增加防水閘門數量，若急診室外淹水，車輛無法通行，則通報消防機關將救護患者轉送其他醫療機構。

市府工務處水利工程科長黃國泰說，中山路、國華街口淹水，癥結點在國華街雨水下水道箱涵破損及附掛管線阻礙水流，須修繕或更新箱涵；新民路一帶淹水，主因雨水下水道下游段通水斷面不足，須增設分流箱涵，規劃設計改善工程，預計明年施作。

至於國道一號嘉義交流道下方北港路附近淹水問題，市府工務處今年已完成竹村排水護岸改善工程，另請嘉南農田水利會清疏下游水利溝渠，豪大雨時開啟水門，避免宣洩不及。

新建街、大同路等市區街道積水，主因中央排水系統等無法宣洩瞬間暴雨，市區雨水下水道清淤工程持續進行中，後續包括新生路、博愛路及永安街等。

颱風「尼莎」週末可能影響台灣，市府將在興村里、荖藤里等地預置抽水機組因應，並裝妥砂包堆置於後湖抽水站供民眾自行取用，五座聯外橋梁、五座車行地下道都將派專人駐守，確認水位狀況。