〈中部〉斗南3溪遇雨即淹 5河局允整治

2017-07-28

石牛溪義德埤2缺口 上月釀水患

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮石牛溪、大湖口溪及崙仔溪每逢大雨就淹水，上月初暴雨更造成嚴重農損，第五河川局長陳中憲昨天會勘允諾，只要石牛溪兩處堤防缺口土地取得順利，明年即可動工整治，總經費約二億元。

斗南石牛溪義德埤段兩處缺口每逢大雨即溢堤，地方反映多年都沒有改善。上月初，暴雨又造成溢堤，滾滾黃水不僅沖出一條河道，更造成斗南、大埤嚴重水患，緊鄰河床的農田近百公頃遭砂石淹沒，農民欲哭無淚。

立委張麗善、縣議員蔡東富昨邀集第五河川局長陳中憲現場會勘，斗南鎮代會主席沈暉勛、多位鎮代及農民都到場關切。

蔡東富表示，石牛溪、大湖口溪及崙仔溪只要大雨就淹水，五河局已提出改善計畫，希望能一次做到位，讓民眾早日擺脫淹水之苦。

地主如配合取得用地 明年可動工

陳中憲說，石牛溪義德埤兩處堤防整治，若用地取得順利，明年可先動工，若須辦理土地徵收，要到一○九年才能動工；大湖口溪仁玉橋下游、二重溝仁皓橋下游堤防加高工程預定年底發包；崙子溪部分請地方協助取得用地，後年起分兩年施工。

沈暉勛指出，淹水問題經鎮代會向五河局抗議，五河局終於感受到地方的憤怒，同意提早整治，希望在用地取得方面地主能配合，讓工程能及早動工。

張麗善強調，經多次會勘、協調後，水利署終於同意針對石牛溪、大湖口溪、崙仔溪的溢堤段整治，土地取得順利的話一年半，否則要三、四年才能整治完成，將來需要五河局、地方相互配合，工程才能順利施作，確保民眾生命財產安全。