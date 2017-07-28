〈中部〉《反大夫第自辦重劃》自救會控護航 地政局︰資料已提供法院

2017-07-28

〔記者張瑞楨、黃鐘山／台中報導〕被黑道染指的神岡社口大夫第自辦市地重劃，昨天台中高等行政法院召開言詞辯論庭，自救會高舉「恐嚇！自辦重劃官商強佔民地」白布條，高喊「政府失能、黑道橫行」，並指控市府地政局不提供人頭地主資料給法院，企圖掩護非法；對此，地政局指出，已提供資料給法院，雙方各說各話，沒有交集。

上述自辦重劃會成立於五年前，因部分地主不同意，重劃會引入角頭王泳鈜為首的黑道勢力，以「我叫人把你撞死」、「社會自有公理和正氣，不要讓我不舒服」，威脅地主同意，台中地檢署去年六月依恐嚇等罪嫌起訴王泳鈜等十人，台中地院審理中，此案還爆發「人頭地主」爭議，在地主人數灌水，讓重劃案可獲得半數以上地主同意，自救會提起行政訴訟，聲明重劃會不成立，以及市府地政局核定的工程預算無效。

自救會委任律師柯劭臻表示，重劃會不僅引入黑道，去年十月還強拆百年民宅，地政局企圖掩護非法，拒絕提供「人頭會員（地主）」名單與同意書給法院，已淪為「護航重劃會」的打手，自救會拒絕妥協，誓死抗爭到底。

台中高等行政法院認為，還有證據尚待調查，九月七日再開辯論庭；自救會一行人改至地政局抗議，並要求提供人頭地主資料，地政局以地主同意書是個人資料為由，拒絕提供給自救會，但宣稱已提供給法院，雙方各說各話。

地政局強調，市府會善盡監督之責，重劃過程嚴格把關，位於公共設施用地須拆遷的地主，因補償費未達成共識，將要求重劃會儘速擇期召開補償協調會，讓雙方再妥善溝通，市府也會持續關注並提供必要協助，期待圓滿化解爭議。