〈中部〉益民國小爭建活動中心、停車場 有譜

2017-07-28

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕大里益民國小學生人數超過一千七百人，至今沒有活動中心，地方爭取多年，市府考量附近停車需求，決定結合原規劃的圖書館、專科教室、活動中心，增設地下二、三層的停車場，成為多功能的場館，預估將可提供一百八十五個車位，市長林佳龍昨天宣布將斥資三億元興建，三年後完工。

益民國小沒有活動中心，下雨天學生得穿雨衣參加活動，地方多年來爭取興建，原由教育部、市府教育局編列九千萬元興建活動中心和地下一層停車場，考量附近中興路、益民路商圈，民眾停車需求大，市府決定結合此計畫，由交通局編列二．一億元增闢地下二、三層停車場。

林佳龍昨天到學校宣布此好消息，立委何欣純、市議員李天生、張芬郁、林碧秀都出席；何欣純表示，活動中心爭取多年，感謝市長林佳龍支持，會努力讓前瞻計畫預算在八月如期通過。

林佳龍表示，台中原縣區還有許多中小學沒有活動中心，認為縮短城鄉差距需從教育、交通著手，此計畫將爭取前瞻計畫的城鄉建設經費，一次編列三億元預算，讓美夢成真。

另外，西屯區中山國中的活動中心已有卅年歷史，建物老舊漏水嚴重，立委張廖萬堅向教育部爭取七百多萬元修繕經費，市議員陳淑華也向市府爭取五十五萬元補助款，張廖萬堅、西屯何德里長林志雄、中山國中校長林慧娟及教育局昨天會勘，宣布第一階段三百多萬元經費已到位，近期將展開修繕，十月會再爭取補助三百多萬元。