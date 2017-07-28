〈中部〉台中第10所市立完全中學 龍津高中揭牌

2017-07-28

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日、大肚、龍井區原本僅有一所私立高中，市長林佳龍上任後推動龍井區龍津國中增設高中部，八月一日改制為龍津高中，成為台中市第十所市立完全中學，昨天上午揭牌。

林佳龍表示，龍津國中改制為高中後，目前已核定活動中心改建經費八千萬元、高中第一期綜合教學大樓工程一億四千多萬元，及改制所需教學設備九百多萬元，每年級核定招收四班普通班，也有美術及體育班，並與靜宜大學策略聯盟，引進師資培育學生第二外語專長。

林佳龍說，感謝議員陳世凱促成一九九公車路線延伸到龍津高中，讓學生能安心通學，未來結合海空雙港提供工作機會，例如台中港發展離岸風電、台中國際機場航空產業等，都需要大量人才。

龍津高中校長賴炘棠表示，普通科及體育班今年都滿招，但美術班僅招到六名學生；美術班是參加中區聯合甄選，苗栗以南到嘉義以北都可參加，可能因交通不便加上學校沒有宿舍，影響就讀意願，完全中學以招收在地學生為主，但學校也有意推展國際教育，未來會爭取宿舍，並到鄰近中港高中國中部、四箴國中的美術班加強招生。

議長林士昌表示，他和議員劉淑蘭二十多年前當鄉代時，就爭取龍津高中，若沒有林市長當推手，就沒有今日的龍津高中，是地方的大喜事。