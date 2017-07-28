〈中部〉青天白日國旗相迎 瑞典友人挺台

2017-07-28

瑞典自家屋頂升國旗

〔記者謝介裕／南投報導〕有朋自遠方來，台灣國旗瑞典飄揚﹗南投縣五育高中人事主任黃天明，暑假偕同妻子及三名子女到北歐自助旅行，沒想到來自台灣取得瑞典籍的友人送來的第一份見面禮，竟是在自家升上一面「青天白日滿地紅」國旗，如同指引海上船隻的燈塔，讓來到陌生國度瑞典的他們，很快找到友人的家，開心度過在瑞典的第一天。

歡迎儀式百百款，為何選擇升上國旗？黃天明說，他的張姓友人因工作關係從台灣旅居瑞典，國旗除了代表他對家鄉的思念之情以外，近來中國從外交領域迄國際場合，不時以各種手段打壓台灣，也令旅居海外的僑胞難以接受，也藉此替台灣加油、打氣。

台灣人愛國心湧心頭

黃天明感動之餘，也打趣表示，「我大概是唯一能讓瑞典人，在瑞典升上中華民國國旗的台灣人，立正、敬禮…」，看著國旗在異國飄揚，內心愛國情操也不自覺湧上心頭，自己也以身為台灣人而倍感榮耀。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，近年來，每逢國際會議或體育賽事，不時可見台灣民眾自發性帶國旗替選手加油或參加會議，尤其，今年因中共打壓我國參加世界衛生大會，他也特別參加世界衛生組織宣達團活動，當時在瑞士日內瓦看到大家拿國旗為台灣發聲，內心可說是既感動又激動。

曾琮愷說，台灣民眾愛國是充滿創意的，如出國一抵達景點，有人拿起國旗後，大家便會自動靠過來拍照，甚至有人直接做成T恤或背包，所以很高興可以看到台灣民眾以各種方式展現愛國情懷。