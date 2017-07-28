〈中部〉彰市房價逆勢攀高 透天厝最高總價4400萬

2017-07-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕雖然房市沒有明顯止跌回升的跡象，但今年以來，彰化縣卻有多筆三、四○○○萬元的透天厝成交紀錄，建坪的單價已達二、三十萬元，直追台中市「蛋白區」房價。

出現在自由街 換算每坪23萬

彰化縣是六都之外人口最多的縣市，而其住宅仍以透天厝為主流，不過，隨地價上漲和居住需求，房價也不斷墊高，根據彰化縣政府地政處統計資料，去年全年全縣建物買賣登記案件共五八六七件，今年一到六月成交三二七四件，占去年比例約五六％，相較去年，成交情況轉好。

鹿港中山路 有物件每坪32萬

成交帶出價格，根據內政部不動產交易實價查詢服務網，登錄的不動產買賣價格，以五年透天厝新成屋為基準，從今年一月到五月登記資料，彰化市、員林市、鹿港鎮出現多筆總價二○○○萬元以上的成交價格，最高總價出現在彰化市自由街四四○○萬元成交價，換算每坪單價約廿三萬元左右，其次是員林市興隆街三○五○萬元，每坪單價約廿六萬元，鹿港鎮中山路二六五○萬元，總價第三高，但換算每坪單價約卅二萬元，超越台中市「蛋白區」的房價。

有民眾表示，目前員林市與鹿港鎮的房價，在今年上半年都有單筆單坪超越過彰化市的情況，可見彰化市已在發展上遇上瓶頸，原因在於交通阻塞不便和都市無法更新，若是再持續下去，彰化市成為「全縣首善之區」的地位，可能都會保不住。

對此，彰化縣政府地制處長劉坤松指出，員林在「一八四公頃開發案」之後，帶動員林大道周邊商機，而員林火車站鐵路高架化更打通交通的「任督二脈」； 至於鹿港方面，其緊鄰彰濱工業區鹿港區，近年又有老屋拆屋重蓋新屋，新屋量少變得搶手，這也是拉抬價格的原因。

彰化市賴姓房仲業者說，彰化市欠缺大型建設，使得房價持平，而且老舊路廊多，缺少重劃區加持，再加上彰化市離台中南區、南屯區和西屯區很近，只有廿分車程，若是民眾想置產投資，會轉往台中。