〈北部〉中橫燕子口東側新隧道 可望8月通車

2017-07-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕連接太魯閣知名景點燕子口步道東側的台八線中橫公路一七八﹒五公里處，二○一一年發生三次大規模坍方後，零星落石長期危及用路人安全，公路總局二○一五年斥資二﹒二億元，避開原交通瓶頸路廊，新建四百六十二公尺的雙線隧道及避難橫坑，預計今年八月中旬竣工，未來除可縮短原行車距離，還能減輕道路養護負擔。

二○一一年十月台八線一七八﹒五公里處，發生大規模土石坍方，逾九萬噸落石瞬間傾瀉而下，造成中橫公路雙向交通阻斷多日，大規模走山情形雖經洛韶工務段緊急修復，但地質不穩，落石意外頻傳。

洛韶工務段副段長吳進祥說，台八線一七八﹒五公里災害路段重建工程，位於燕子口東側附近，發生坍方後，因路幅僅容單線通行，造成車輛回堵，才會決定改線興建長四百六十二公尺隧道。經費約二﹒二億元，主隧道已完成，預計八月中旬能驗收竣工，容納雙向通行。

燕子口東側「災害路段重建工程」，主要貫穿一七八﹒一至一七八﹒八公里處兩端後，新建一個雙線主隧道及一百七十八公尺的避難橫坑，為防止「斷路」等大型災害再度發生，民眾將避開舊有路線，改由新隧道通行，藉此連接西側燕子口步道；改線後的公里數約縮短百公尺，雖時間影響不大，但安全性大幅提升。

公路總局表示，多年來該路段零星落石災情不斷，且為改善原有單線隧道等交通瓶頸，審慎評估諸多潛在因素後，才向中央建議進行隧道工程，新建隧道屬「災害路段重建」，經環保署、林務局及太管處核定後施工，並希望颱風不會影響工程進度。