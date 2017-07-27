〈北部〉修車技術奪金獎 冠軍黑手愛讀書

2017-07-27

吳志慶非科班 不斷吸取新知

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕誰說當黑手不讀書？宜蘭縣壯圍鄉「冠軍黑手」吳志慶，並非科班出身，但涉獵汽車維修知識，還定期專程北上受訓，最近參加勞委會全國職場達人盃技能競賽摘冠，他說，當黑手要讀更多書，才能持續精進。

俗稱黑手的汽車維修員，經常弄得滿身髒兮兮，許多年輕人不願投入，吳志慶則是「半路出師」，毅然接下父親棒子，歷經多年努力，成為青壯派的修車達人。

三十八歲的吳志慶，畢業於蘭陽技術學院自動化工程系，讀書所學與修車沒有關聯性，但長期在父親的修車廠見習，對汽車維修有股熱忱，除了累積實務經驗，並上網汲取新知，不懂之處便向學界及業界討教，更利用週末到新北市進修。

不懂就討教 週末到新北進修

吳志慶去年接下家業，成為修車廠的掌門人，今年挑戰勞委會全國職場達人盃技能競賽取得金獎，「冠軍黑手」美名不脛而走，讓家人引以為榮。

「非專業出身，很多技術要打掉重練！」吳志慶說，自己比別人更努力，加上自家車廠供他練習，有機會接觸到各種廠牌、不同性能車子，修車技術得以更上層樓，他認為，各大廠牌車子維修SOP大致相同，但處理細節有差異，由於車輛性能與設備日新月異，他必須大量閱讀獲取專業知識。

談到工作上的成就感，吳志慶說，顧客滿意的笑容，是他從事這份工作最大動力，希望能繼續精進，不辱「冠軍黑手」榮耀。