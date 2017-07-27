〈北部〉泛舟、抓魚、搗麻糬 遊瑞穗部落

2017-07-27

小旅行 北緯廿三﹒五度新鮮體驗

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮今年第二度辦部落小旅行，連續二年每一梯次都爆滿，讓隔壁的瑞穗鄉起而效尤，今年首度辦理部落小旅行，結合在地七個部落及三位原住民青農共同舉辦，將在今年八月的每個週五、週六舉行，一天的行程有有阿美族傳統捕魚、手揉麻糬、文化泛舟、有機農業等，給遊客專屬「北緯廿三﹒五度」的精彩體驗。

秀姑巒溪泛舟 奇美部落行程夯

瑞穗鄉公所從八月五日起，連續八個週六、週日舉辦八梯次的「原味23.5度部落小旅行」，其中費用最貴的「奇美部落小旅行」是在八月廿六日，費用二二六五元，帶遊客「漂流秀姑巒溪」，部落解說員帶遊客在秀姑巒溪泛舟，但這「泛舟」多了文化解說及體驗。鄉公所表示，雖費用最貴，因為活動精彩，也是報名最踴躍的行程，每個梯次四十人已接近額滿。

原來，秀姑巒溪是奇美部落人生活的場域，族人「阿貴」說，這條溪有說不完的的故事，日治時代秀姑巒溪就有泛舟，早期的沒有瑞港公路的時代，部落的農產品要送出去都靠男性族人「拉縴」，把裝滿貨物的小舟靠人力「逆流而上」拉十幾公里到瑞穗。

泛舟之外還帶遊客捕魚蝦進行野炊、以及認識傳統阿美族家屋、祭典文化導覽；如玩得意猶未盡，晚間還能「加碼」到瑞北村參加「馬聚集部落」的豐年祭。

又如八月六日行程也相當精彩，阿美族青農謝瑋翔的「好茶咖啡工作室」，帶遊客體驗採茶、喝茶、體驗製作檸檬茶球，還到瑞穗牧場旁邊的馬立雲部落吃原味午餐、認識阿美族飲食文化、首度公開的部落秘方Padadiw手揉麻糬體驗製作，晚間可加碼到「屋拉力部落」參加豐年祭。

瑞穗鄉長陳進光說，參與的七個部落包括屋拉力、馬立雲、迦納納、奇美、馬聚集、梧繞、溫泉部落共七個部落，以及三位原住民青農包括謝瑋翔的好茶咖啡工作室、黃國昌的水尾稻人農場、以及徐張善本的徐張氏有機農場，活動特別以體驗行程為主，希望遊客獲得「五體滿足」，報名網址http://lohasnet.tw/2017Travel/，或電話03-8872222#181。