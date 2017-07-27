〈北部〉青青草原熱氣球 週六升空看天氣

2017-07-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府去年在青青草原打造北台灣最長的磨石子溜滑梯，並舉辦熱氣球活動，兩天吸引七萬人次到訪，今年續辦，廿九日及卅日熱氣球再度升空，供民眾搭乘體驗！由於台灣外圍可能有颱風接近，市府今天將評估決定是否如期舉行。

新竹市長林智堅昨天一早與空軍四九九聯隊長柳惠千一起搭上熱氣球，為活動宣傳，邀請全國民眾來青青草原搭熱氣球，並有飛機造型的新觀景平台和生態池生態導覽，還可野餐與來趟香山小旅行，騎單車看海、看夕陽。

林智堅說，六十四公頃的青青草原生態豐富多元，搭熱氣球可以看見不一樣的青青草原景觀。

市府表示，民眾可搭乘接駁專車，因為活動期間實施交通管制，廿八日晚間八點到卅日晚間八點，包括香村路、香村路三百巷與中華路五段三三一巷禁止車輛進入，僅准住戶通行。

元培街一四八巷禁止小客車進入，僅准機車與住戶通行。民眾騎機車可從中華路轉元培街經元培街一四八巷到大坪頂機車停車場。

小客車經國道三號，在茄苳交流道下，沿景觀大道右轉五福路至中華大學停車場可轉搭接駁車。

南下車輛走西濱快速道路或經國路或中華路到彩虹路，前往水資源公園停車場可轉搭接駁車。

北上車輛，可走西濱快速道路或中華路到海山漁港，轉搭接駁車。