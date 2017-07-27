〈北部〉三義外環道案喊停 擬設木雕商圈替代道

2017-07-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉曾經規劃設置外環道，引起地方抨擊，認為花費大筆公帑，不僅不符效益，大興土木更恐怕衝擊到附近的保育類動物石虎棲地，工程計畫因而喊停。立委陳超明服務處昨天邀集公路總局等單位會勘，討論設置木雕商圈替代道路方案與可行性。公路總局初步同意，待三義鄉公所提出規劃案，將會補助規劃經費評估可行性。

三義鄉公所表示，三義鄉已經取得國際慢城認證，配合發展慢城，將於舊山線鐵路啟動Railbike（鐵道自行車），加上原本就名聞遐邇的木雕產業等，可預見三義鄉觀光持續發展，但假日湧入的大量觀光人潮、車潮，造成台十三線水美段及中山高速公路三義交流道周邊車輛嚴重回堵，闢建替代道路有其必要性。

目前規劃於台十三線五十公里+二百五十公尺處、四車道轉雙車道處為起點，利用水美街民宅東南方後側與高速公路間空地，闢建一條平行水美街、長約一．一四四公里的替代道路，之後再銜接回台十三線四十九公里+一百一十公尺處，也就是沿著中山高高架橋底下大排旁闢建總長度約一．二公里替代路線，紓解車潮。

鄉公所表示，此替代方案，相較於原規劃全長八．二公里、總經費五十二億元的外環道工程，及恐怕衝擊到附近的保育類動物石虎棲地，不僅節省經費，也維護石虎棲地生態，盼早日動工、完工，解決三義鄉多年的塞車問題。