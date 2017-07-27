〈北部〉竹市人口成長 國中、小都增班

2017-07-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕在少子化衝擊下，許多縣市的國中、小面臨減班，出生率連續十二年居全國之冠的新竹市卻反而增班！國小比去年增一班、國中則增兩班。

市府教育處統計，去年小一新生數為四千一百七十三人，共設一百六十五班；國一新生數有四千零七十人，共設一百五十班 。

今年小一新生數為四千兩百九十一人，共設一百六十六班；國中新生數有四千零七十七人，共設一百五十二班。

新建關埔國小 可望明年招生

因應人數與班數都不減反增，市府規劃新建關埔國小，八月三日將上網招標，若順利，八月底第一期校舍工程就可動工，經費為兩億四千萬元，會以低年級及幼兒園校舍為主，可望明年八月底招收八班新生、每班廿八人。

佔地三點四八公頃的關埔國小， 採「學群聚落」方式規劃，以不留死角為原則，依不同年齡學生的需求，打造生態豐富多元的校園，目標設四十八班、招收一千四百名學生，校園規劃大片樹林、草地與開放式建築群落，提供社區居民休憩、活動，讓學校與社區更融入。

教育處分析，新竹市十四歲以下人口佔總人口的十八％，教育力在全國排名也屬一屬二，教育環境頗受家長肯定。

加上去年因小一新生是虎年出生，人數較少，今年小一新生是兔年生肖，人數增加，因此小一新生增加一班。

此外，實施總量管制的光武國中和竹光國中，也各增一班。教育處表示，光武國中是指標性國中，過去新生擠破頭，甚至要在兩歲就遷戶口或入戶籍才能參與抽籤，今年雖仍實施總量管制，但新增一班，窄門可望稍有放寬，讓更多新生如願進入就讀。