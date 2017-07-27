〈北部〉助理涉做拔牙、洗牙 新當代遭搜索

2017-07-27

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區知名的「新當代牙醫診所」，被檢舉從二○一二年起涉嫌陸續僱用六名不具醫師執照的「牙醫助理」，在三、四樓非登記執業範圍的診間，為病患施作麻醉、拔牙、補牙、洗牙等工作，這些助理等同「密醫」，桃園地檢署檢察官率隊前往診所搜索，帶回四十六歲負責人宋志豪及三名助理等四人到案，宋男訊後被依違反「醫師法」以一百萬元交保，三名助理訊後請回。

曾多次到該診所洗牙、拔牙的陳姓患者，昨天聽聞後表示不可思議，他說，診所的設備新穎，第一次前往看診時，由診所護理師、助手先照了全口Ｘ光後，就會提出相關建議，收費比照一般有健保的診所，但後來對方就極力推銷自費做牙套等，覺得印象不是很好就沒再去過，如今再聽聞僱用「牙助」拔牙、麻醉，直覺有點恐怖。

檢方接獲檢舉指宋男從五前年陸續以每月三到六萬元僱用「牙助」，因他經常一人同時看多台診，而將麻醉、拔牙、補牙、洗牙等工作分派給「牙助」執行，避免被發現還刻意將診間設在未登記的三、四樓。

桃檢接獲檢舉會同衛生局前往稽查，發現診所登記範圍僅一、二樓，三、四樓卻有多個診間，過去衛生人員稽查時，診所常以鑰匙在房東處而規避檢查，但對於檢舉指稱「牙助」甚至替病患做矯正、植牙手術，檢方並未發現相關證據。

負責人坦承僱用牙助執行牙醫業務

宋男坦承僱用「牙助」執行牙醫業務，檢方訊後將他以一百萬元交保，三名「牙助」訊後請回，檢方將另行傳喚三名未到案的「牙助」調查；衛生局表示，後續如經判決確定，將依「醫療法」及「醫師法」對該診所行政裁處。