〈北部〉農田偷種毒米？ 鄭文燦：與滲眉埤無關

2017-07-27

耕作處非污染控制場址

〔記者陳昀、謝武雄、林彥彤／綜合報導〕位於蘆竹、大園交界的滲眉埤，因曾受宇鴻焚化廠污染，下游農地多被列管，週刊昨爆料有受污染農田種植水稻，恐有廿噸毒米流入市面。市府昨天會勘後指出，週刊所指的農田不在滲眉埤污染範圍內，是否確有污染、污染源為何都待釐清，送驗結果至少七天才會出爐，且該處一期稻作尚未收成，已要求農業單位先行控管，解除民眾疑慮。

農委會︰農作物監測銅含量未超標

農委會昨也表示，已確認週刊所指的三公頃農地並非污染控制場址（即可種植農作物），且農委會就該區周遭一二二公頃農地進行食用農作物重金屬污染監測，檢測結果銅含量均未超標，民眾無須擔心有毒米流入市面的問題。

市長︰禁耕區每二個月巡查一次

市長鄭文燦表示，環保局去年針對滲眉埤下游共一二二公頃農地土壤進行重金屬篩測，發現有十五．九五公頃的重金屬濃度超過「食用作物農地管制標準」，去年九月公告禁耕，他認為，種稻收益不高，市府也提供禁耕補償，不太可能有偷種情況，且市府每二個月會巡查一次禁耕區域，並無違規種稻情形，但其餘農地符合標準，仍可種植作物，他說：「不可能把一百多公頃都變成荒地！」

農業局農務科長胡淑芬表示，滲眉埤周邊農地只有十五﹒九五公頃因銅金屬超標，早列為控制場址，由環保局編列經費整治，整治期間，農民每年可領取休耕補助九萬元，環保局每二個月均派員勘查，確認並未種植作物；她說，銅是人體必要的微量元素，因此法規對稻米的重金屬規範並不包含銅，只規範汞、鉛、鎘等三種重金屬。

環保局︰採樣送驗釐清是否遭受污染

對於週刊指滲眉埤周圍有七、八處農田銅含量超標，市府環保局水質土壤保護科長葉孟芬表示，被指的農田位置雖在宇鴻公司附近，但均非引灌滲眉埤水源，而為求慎重，市府昨也採樣送驗，約需七到十天才能釐清是否遭受污染，如遭污染也會進一步釐清污染源。

葉孟芬表示，除了每二個月巡查禁耕的十五．九五公頃，其餘滲眉埤下游農地也都持續監控，至少每三到五年會執行一次全面檢測。

她說，市府已向環保署爭取補助經費，預計一○八年底前將滲眉埤下游受污染農地整治完成、解除列管，另將移請法務部行政執行署拍賣宇鴻公司的動產及不動產作為求償。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海表示，建議成人每日銅攝取量為○﹒九毫克，最大不超過十毫克，如食用過量的銅對肝功能將有影響，會增加肝硬化的風險。