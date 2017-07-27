〈北部〉花縣活動海報 盜用原民畫作被抓包

2017-07-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府南區家庭服務中心暑期活動宣傳海報，盜用台灣當代知名原住民畫家優席夫的作品「大地的容顏」，被畫家本人「抓包」在臉書貼圖，優席夫說，「謝謝大家這麼愛吃優哥的西瓜，但是，可以不要用偷的嗎」？「今年已被偷三次了」。

縣府南區家庭服務中心八月份在玉里親子館舉辦舉辦「親子共築、飛躍快樂一夏」系列體驗活動，宣傳海報底圖直接擷取阿美族畫家優席夫作品，他前晚深夜十一點多在臉書貼文感嘆「還在處理一個小偷，現在又抓到一個新的」。

縣府南區家庭服務中心急撤、致歉

花蓮縣府社會處的南區家庭服務中心昨天上午則緊急撤除海報及文字。縣府表示，往後文宣資料製作，一定要求確認為獨立新創作品，不再觸犯著作權，並再次向優席夫先生及社會大眾致歉。

曾受邀參加英國愛丁堡藝術節的阿美族畫家優席夫，出身花蓮玉里鎮馬太林部落，目前定居英國，是台灣當代知名原住民畫家。優席夫受訪時說，作品光是今年已被盜用三次，第一次是花蓮某民宿外牆年初請人做大型彩繪，卻直接使用他的作品，經友人告知，民宿事後主動致歉、並塗掉牆壁彩繪。

第二次則是今年四月宜蘭某原住民發展協會製作宣傳布條，也用他的畫作當底圖，被發現後還把責任推給印刷廠，事後他還被威脅「放你的作品就是幫你打廣告」、「協會想怎樣就怎樣」，目前已委託律師提出著作權侵權告訴。

優席夫提醒非商業使用也要授權

優席夫認為，身邊很多藝術家朋友都碰過侵權行為，許多人都「默默承受」，形同繼續姑息台灣人對著作權的缺乏認知，以為只有商業使用才要授權，殊不知非商業使用一樣也要取得授權。