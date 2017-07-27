〈北部〉船長駁斥虐菲籍漁工 蘇澳漁會聲援

2017-07-27

漁界不滿檢方傳訊 促還公道

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇澳籍漁船僱用的菲律賓籍漁工，上月在民團陪同下指控台籍詹姓船長及船員虐待，還爆出險遭推下海，詹姓船長最近被檢方以違反「人口販運法」之名傳訊，引爆地方漁界怒火，蘇澳區漁會昨召集漁民大動作澄清說，「沒有的事情就是沒有」，要求還給漁民公道；縣府回應，勞雇雙方若在工作上有疑慮，可透過勞工處協調。

今年五月間，這名菲籍漁工疑因海上作業不慎，鮪魚纜繩從手中鬆脫，引發後面台籍船員不滿，詹姓船長聞訊前來，三人發生口角；事後漁工轉述說，當時船長及台籍船員把他逼到船邊，試圖推落海，上岸時認為申訴無門，向宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華等人求助，漁工工會召開記者會控訴，鬧得滿城風雨。

「我不可能虐待漁工！」，詹姓船長說，發出不平之鳴的菲籍漁工，跟著他出海已有七年，彼此有感情，自己怎麼可能隨便打人，事發時，漁工收回鮪魚纜繩沒抓好，造成後方台籍船員有危險，因此被大聲斥責，他擔心產生事端，及時拉開兩人，想不到傳成台灣人打菲籍漁工。

詹姓船長無奈地說，「台灣人沒這麼壞」，菲籍漁工所言非事實，此事發生後，對人性失望，考慮在船上安裝監視器，以免日後再遭民團及外籍漁工誣陷。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，縣府勞工處提供一九五五專線給外勞申訴，應另設置雇主及台籍船員申訴專線，若有糾紛，約詢雙方公平處理，不能只聽一面之詞。

勞雇間糾紛 可透過勞工處協調

李麗華受訪時回應，投訴的菲籍漁工，是宜蘭縣漁工職業工會會員，為保障會員權益，她才協助申訴；縣府勞工處長黃玲娜說，勞雇間的糾紛，可透過勞工處協調，這次接獲菲籍漁工申訴，曾約詢兩方當事人，了解事發經過，隨後依漁工意願，幫忙轉換雇主，日後如有相關問題，請向勞工處反映。