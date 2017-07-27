〈北部〉苗縣府民政處科長貼文自曝 殯葬園區案缺失

2017-07-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「福祿壽殯葬園區BOO案」，已完成一期開發，只待縣府核發使用許可，即可營運。不過，主辦該案業務的民政處生命事業科長竺學致日前在臉書貼文，指案子「符合殯葬管理條例，卻違反促進民間參與公共建設法及授權的契約」，指契約中基地內四級坡地以下需達廿公頃，但本案只有十七公頃多，「簽陳上面交代了，有人會在乎嗎？」他認為，補辦興辦、環評、水保等變更計畫才是正確之道，但業者給的壓力早已超越是非了。

酒後舒壓 被轉載急刪文

竺學致貼文後，被擷取轉載縣內各大臉書社團，引起網友討論。他昨天上午北上內政部開會，午後返回縣府說明，因最近工作壓力大，貼文單純為酒後情緒抒發，希望臉書好友給予鼓勵，但怎料被擷取轉載。

他強調，該案沒有違法，他臉書所指廿公頃四級坡地以下，是因為審查過程中，發現業者有二點六七公頃的土地，與他人共同持有，業者無法完全代表土地主張權，而業者也十分配合，另承租了二點六七公頃補足；但這塊承租土地，業者仍須補辦興辦、環評、水保等變更計畫，僅是行政程序的補正，沒有違法。

民政處：法律認知落差

民政處長彭基山表示，按照殯葬管理條例第五條規定，殯葬設施可以分期開發。當初促參契約，業者總開發面積廿八公頃，目前第一期是廿四公頃餘，第二期還需補齊三點多公頃。承辦科的意見，可能是對法律上認知有落差，民政處已簽會縣府秘書長室，召集包括財政、法治、政風、環保、工商等局處，一起會商，針對有疑慮部分，逐條釐清。

彭基山表示，一切都還在內部討論中，尚未有准或駁的決議，竺科長未經討論，即對外披露，似有不妥。

竺學致對於臉書貼文造成風波，表示感到「很抱歉」，也請轉載網友撤下貼文，盼不要再衍生更大紛擾。