〈北部〉整治東門溪 占河道違建將拆

2017-07-27

桃園新北各自鑑界同步拆除

〔記者謝武雄／桃園報導〕一○一年的「六一一水災」造成龜山工業區大淹水，淹水面積百公頃，廠商損失達三．七億元，淹水主因指向東門溪排洪不及。雖然桃園市府已編列一．七億元經費進行東門溪桃鶯路段整治工程，但東門溪橫跨桃園和新北市，還有違建就矗立在河床間，相當突兀，兩市府為此已經達成共識，將各自鑑界，同步拆除違建，解決東門溪桃鶯路排水瓶頸路段。

解決水患 已投入約1.7億

水務局局長劉振宇表示，為改善東門溪桃鶯路上游淹水問題，市府於一○五年投入一千二百萬元完成二二○公尺護岸整治，今年也投入一千六百萬元，將護岸向上游延伸施作二百公尺，另於去年編列一．三億元進行「桃林鐵路雨水下水道」分洪工程，今年又編列一千萬元辦理東門溪支流大灣溝桃鶯路過路箱涵斷面改善工程，總計先後投入經費約一．七億元。

劉振宇說，由於東門溪橫跨桃園和新北，兩市水務單位召開多次平台會議，協調東門溪桃鶯路瓶頸改善事宜，最後達成多項共識，對於東門溪桃鶯路下游占用河道違建物，由於河道兩旁分屬桃園市及新北市，將由兩市進行土地鑑界，同步進行違建拆除，新北市也會在八月進行東門溪桃鶯路過路箱涵改善工程。

此外，外界普遍認為，新北市於八十年間辦理鳳鳴重劃案時，農地的埤塘全部被填平，且未施作排水設施，造成每逢大雨、水流無處宣洩，只能往低處的龜山流，也是龜山工業區水患的主因。對此，新北市政府也已規劃在鳳鳴重劃區內設置滯洪池，但因牽涉用地取得問題，預估得到一○八年才會動工。