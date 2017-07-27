〈北部〉草漯市地重劃區 融入農村景觀

2017-07-27

預計109年3月起陸續完工

〔記者謝武雄／觀音報導〕市府推動「觀音區草漯（音同踏）市地重劃第一、三、六分區工程」，基地面積約一四八公頃，目前已經完成細部設計，後續將上網招標，工程採統包方式進行，預算達三十八億餘元，將以「綠色、韌性、循環、智慧」為基礎，尊重既有環境資源、師法自然的原則，融入當地的農村景觀，達到與自然環境和諧共生的概念，預計一○九年三月起可陸續完工。

草漯市地重劃分為六個整體開發單元，總面積約三一二．一公頃，目前已經完成第二分區開發，其餘五區的細部設計也於今年六月完成，其中第一、三、六分區為公辦，第四、五分區為民間自辦。

保留埤塘地景、既有樹木

市府新建工程處長陳智仁表示，草漯重劃區工程內容包括道路、綠地、公園、污水及代辦管線配合等，並以結合埤塘地景的「藍水珠」、保留既有水岸措施的「青絲絹」、以原生種紫花樹為道路景觀的「紫十字」、運用既有樹木串連綠色空間的「綠環帶」及低密度開發的「水鄉厝」五大整體景觀設計構想，以退縮空間增加道路綠帶及人行道範圍。

部分道路鋪面將採用回收再生瀝青鋪設、人行道採用透水材料鋪面，並導入低衝擊開發（ＬＩＤ）理念，設計兼具保水防災的排水防洪工程、規劃雨水收集利用、污水再生、埤塘蓄水等循環永續的水資源工程，全區也會使用智慧路燈、智慧電網等，融合了綠色、永續的內涵，讓草漯成為樂活好地方。

陳智仁說，草漯重劃區分區工程第一區預計一○九年三月完工，第三區預計一○九年十二月、第六區為一○九年十月完工。

此外，市府正進行的桃四十二線（月桃路）拓寬工程，可將草漯、高鐵車站連結，作為草漯地區的聯外道路，草漯國小活動中心已於五月動工，將持續推動成立「草漯沙丘生態園區」、設置草漯棒壘球場等。

草漯地區鄰近觀音、桃科、大潭等工業區，近年來國內外廠商紛紛進駐，引進大量就業人口，草漯市地重劃可提供就業員工及家屬良好的居住、生活環境。