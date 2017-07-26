〈北部〉邀訪豐年祭 撒奇萊雅勇士報信息

2017-07-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市僅有的撒奇萊雅族聚落「撒固兒」與「達固部灣」部落，因一百卅九年前與清軍血戰後慘遭「破庄滅族」，百年來隱身在阿美族部落中，除保有阿美族豐年祭，也維持火神祭傳統。頭目徐從說，延續豐年祭儀，並不違背撒奇萊雅文化！

豐年祭是阿美族年度重要祭典，花蓮每年七至九月，各部落陸續舉辦豐年祭儀，二○○七年正式被正名為台灣第十三個原住民族的撒奇萊雅族，在滿清時因被清兵以火圍攻導致滅族，自此百年來依附在阿美族的部落下生活。

花蓮市撒奇萊雅族聚落「撒固兒部落」，始終維持撒奇萊雅族的「巴拉瑪火神祭」傳統，正名後也仍然年年舉辦阿美族豐年祭，頭目徐從趁著儀式前夕，帶領年輕勇士攜帶米酒、檳榔等信物，前往花蓮市公所及花蓮縣議會等地報信息。

徐從說，一八七八年的「達固部灣戰役」，族人與清軍對抗失敗，居住地慘遭清兵火燒殆盡，導致族人四散奔逃，倖存族人為了躲避追殺，隱藏自己的文化和語言，融入阿美族生活，但長輩仍代代相傳祖先所留下的歷史文化。

他說，撒奇萊雅族傳統祭典火神祭，雖是在十月份才舉行，但因曾受到阿美族人庇護，所以今年部落族人特別以嘹亮歌聲與舞蹈，傳達部落年度盛事，並邀請民眾八月廿日前往撒固兒部落參加豐年祭，一起感受撒奇萊雅族的熱情活力。