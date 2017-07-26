〈北部〉堤防邊被丟垃圾 宜市居民自嘲見笑路

2017-07-26

附近觀光工廠聚集 外地遊客多

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕觀光工廠聚集的宜蘭市梅洲堤防邊，常被丟棄大批營建廢棄物，居民無奈地說，見怪不怪，根本就是讓宜蘭人羞愧的「見笑路」，此事曝光後，引起譁然，市公所清潔隊昨天已派員清除。

宜蘭市梅洲堤防邊被亂丟營建廢棄物，已非單一個案，附近居民相當憤怒，民宿業者林松柏在臉書貼文說，「梅洲堤防道路旁的風景，真是令人憤怒難過到極點」、「有馬桶，大部分是建築廢棄物，很多包很多包，整條路因這些垃圾而顯得耀眼起來」。

林松柏又說，「在馬路邊的地真的很倒楣，像遇到鬼一樣，三不五時就有神出鬼沒的垃圾…用垃圾喚醒不作為的政府，這招行得通嗎？我問！」

網友留言，「公權力該出現了吧，要選縣長的也該有所作為」、「哪個么壽」、「宜蘭人公德心要再加油」、「社區的人都不生氣嗎？好好地逮他一個，殺雞儆猴」。

「就像一條見笑路！」當地住戶說，這條路走起來讓人覺得臉紅不好意思，附近有不少大型觀光工廠，屬於宜蘭縣旅遊熱點，外地遊客多，但路邊常被偷倒垃圾，路過此處看到這種景象，身為宜蘭人真是抬不起頭來。

公所已清除 環局將追查監控

宜蘭縣環保局長周錫福說，宜蘭市公所清潔隊接獲通報後已完成清除，環保局將調閱監視畫面，追查亂倒垃圾的行為人，一定稽查到底，若查出是沒有清除許可的業者所為，會依違反廢棄物清理法移送法辦，可處一年以上五年以下有期徒刑。

周錫福說，環保局鎖定比較常被偷倒垃圾地點加強監控，同步增設監視錄影設備，呼籲社區居民發揮守望相助精神，如果發現偷倒，請提供線索檢舉，協助環保單位揪出不法業者。