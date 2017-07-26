〈北部〉竹東旅服園區用地 縣府警告：逾期未拆遷就告

2017-07-26

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東旅遊服務園區用地案，已完成部分現住戶、現耕戶的救濟金發放和複估作業，預計八月再次通知發放救濟金並限期拆遷，縣府表示，如逾期未拆遷，將委請律師提起民事訴訟。

自救會長：強制拆遷 會再次抗爭

曾帶隊抗議此案的竹東土地權益自救會會長傅春雄說，自救會數月前已對縣府和財政部國有財產署提告，縣府沒有完全取得現住戶、現耕戶的同意，就想拿走他們祖先傳下來的土地，如果強制拆遷，他一定會再次發動抗爭。

縣府表示，竹東旅遊服務園區用地是位於竹東鎮工業一路、北興路、工業二路之間的公有地，面積三．六六公頃，為縣府向國有財產署有償撥用而來，但被現住戶、現耕戶抗爭。經查，過去有以發放救濟金辦理補償的相關案例，因此最後針對墾地、農林作物、建築改良物發放救濟金，查估後有廿三戶可以領到總計三千多萬元的救濟金。

縣府強調，在長達二年的土地權屬調查和地上物查估作業後，今年二月首度發放救濟金，部分佔用戶以查估價值偏低為由提出異議，隨後到本月初陸續辦理多次複估，並請竹東鎮公所協助和佔用戶協調，將於八月再次通知發放救濟金並限期拆遷。

這處緊鄰台泥自辦市地重劃區的土地，縣府之前陸續有客家土樓、傳統藝術中心、旅遊服務中心等不同形式的規劃，最後定名為旅遊服務園區，不過地方民眾希望鎮公所等行政機關可以搬遷過去，納入圖書館、青少年活動中心、兒童遊戲室等設施，但目前尚未定案。