〈北部〉「老師，我們再來打球吧！」20年前問題學生 整隊打進全國慢壘

2017-07-26

桃園盃全國社區慢壘賽 誓師

〔記者陳昀／桃園報導〕市府主辦的第一屆「桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽」，昨天舉行誓師大會，有公開組五十四隊、社會組一四四隊，共四千多人參賽，全市有九支隊伍入選八月底的總決賽，其中，成軍四年的地主代表隊「聚忻壘球隊」，早在二十年前就締結師生情誼的珍貴緣分。

「聚忻壘球隊」教練黃展彥，二十多年前是清華工家（現為清華高中）的訓育組長及資訊科主任，他表示，當時有些學生比較頑皮，他籌組棒球隊讓學生發洩精力，假日帶著他們南征北討參賽，這些他人眼中的「問題學生」後來都順利畢業並有正當工作，四年前，他偶然遇到其中一名學生，學生告訴他「老師！我們一直在找你！我們再來打球吧！」壘球隊才因此重新成立。

黃展彥說，起初只找回十名球員，其他人後來陸續歸隊，兩年前才比較上軌道，去年拿到市長盃慢速壘球錦標賽冠軍，雖然球員們從事不同職業，但每週都會集訓，假日也會「以賽代訓」，目前已擴展到四十名球員、平均年齡卅五歲，還有三名女球員。

他笑說，最讓他感動的是，「許多球員都已成家立業，但現在還是會聽『老師』的話，好好打球、好好顧家，是我心中最棒的一群子弟兵！」

副市長游建華表示，桃園市有九支隊伍入選總決賽，公開組有儷景園藝球隊；社會組有金龍機械、邱素芬服務處、楊梅得恩堂眼鏡、千川、大桐汽車Ａ、XiaQuan夏詮六隊，再加上地主代表隊「聚忻壘球隊」在公開組、社會組各派一隊，八月廿六日、廿七日將在青埔、新屋、八德等地的棒壘球場舉行決賽。

推動桃園市體育會慢壘委員會成立、有「桃園慢壘之母」稱號的前女壘國手張簡金玲，昨天也到場站台。