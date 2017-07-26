〈北部〉大溪週末巴洛克生活節 走歐風集人氣

2017-07-26

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪形象商圈發展協會訂於廿九日、卅日下午一點四十五分至四點四十五分，在大溪老城區舉辦「巴洛克生活節」，邀從澳洲回國的街頭藝人團隊，有小丑互動、行動雕像、奇幻泡泡秀、薩克斯風、氣球達人等演出，要讓遊客彷彿置身歐洲大街，享受悠閒自得的假日午后。

尋寶集章 兌換限量束口袋

大溪形象商圈發展協會會長林興和表示，遊客在活動期間透過「發現巴洛克尋寶」集章卡，在大溪老街尋幽探訪，了解古牌樓的悠久歷史，任務完成後可到協會辦公室兌換限量的紀念束口袋，到活動所屬店家消費還可領取「關聖帝君限量發財金」和摸彩券，在卅日舉辦直播抽獎。

大溪區長黃睿松表示，大溪老街涵蓋和平路、中山路、中央路三條歷史街屋，日治時代約一九一九年配合日本總督府執行現代都市計畫，住家建築以紅磚牌樓立面搭配紅磚屋，商家以石材精雕的歐洲風格的拱門樑柱和繁複華麗的浮雕圖案，呈現以巴洛克風情為主的立面牌樓。

他說，老街建築後來也混合閩南傳統裝飾圖案和西式花草紋、麒麟、蝙蝠、鳳凰等祈求吉慶的圖案，形塑大溪老街的特色，儘管後來河運沒落、繁華不再，三條老街仍保留原貌。

協辦活動的市府經濟發展局主任秘書顏蔚慈表示，大溪老街商圈很有慢活的氣氛，「巴洛克生活節」活動以「散步」的概念，重新定位優游大溪老街的生活步調，希望遊客細心品味老街的古蹟之美，同時發掘特色店家，深入認識當地的歷史人文風情。