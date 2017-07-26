〈北部〉燿華宜蘭廠 獲准復工

2017-07-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕燿華電子宜蘭廠上個月二十六日發生四死兩傷工安意外，事故地點停工一個月後，昨天獲准復工，死者家屬指控真相未明便准予復工，痛批政府疏懶；勞動部職安署回應，依法同意廠方申請，人為疏失部分，交由檢方調查。

工安意外發生，燿華電子宜蘭廠部分生產線被勒令停工，廠方提出改善計畫申請復工，職安署召開兩次審查會後准許復工，讓死者簡家威的母親）相當不滿。

簡母說，簡家威出殯後，燿華電子派員拿保險單叫家屬簽字，未談後續撫卹金，賠償金額多少也不講，看不見和解誠意，這起重大工安肇因於人為疏失，尚未釐清責任前，職安署就同意復工，日後難保不再出現類似意外。

立委陳歐珀認為，勞動部針對工安累犯、高職災風險事業單位業者，除了定期勞檢，也要機動性突擊檢查，確保勞工安全工作環境，將邀集主管機關到燿華廠區了解勞安現況。

職安署北區職安中心副主任李文進解釋，燿華提出的復工改善計畫，審查會委員認為，停工原因已不存在，符合復工條件，全案通過。

職安署：人為疏失由檢方調查

李文進說，燿華宜蘭廠人為疏失部分，職安署已提供完整報告書，交給檢察官調查，追究相關人員過失責任，調查結果若認定有違失，家屬可求償，另外，燿華工會承諾監督公司發給死者家屬合理撫卹金，並希望宜蘭廠儘快復工，維護五千名員工工作權。

據了解，工安意外中罹難的燿華員工，資方打算每名死者以一千萬元和解，有些家屬尚未接受；燿華發言人李麗君說，公司已拿出最大誠意，尋求家屬諒解，會繼續溝通，盼儘速達成共識，讓宜蘭廠恢復正常運作。