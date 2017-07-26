〈北部〉傳統領域頭目會議拒旁聽 玉里原民抗議

2017-07-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院原住民委員會主委夷將．拔路兒昨受邀到玉里鎮公所，向玉里鎮廿個部落頭目針對傳統領域劃設辦法、及原住民語言發展法等進行政策說明。現場有原住民族人想旁聽、卻被擋在會議室外引發不滿，族人場外高呼口號「傳統領域不容分割、主委欺瞞族人」表達抗議。

原民會主委夷將．拔路兒、原民會土地處長杜張梅莊等，昨受邀到玉里鎮公所參加頭目聯席會議，事先也發採訪通知給媒體，強調「將有頭目表態支持現行劃設辦法」；聞訊而來的瑞穗、玉里鎮的阿美族人上午也到玉里鎮公所表態希望旁聽會議，卻被鎮公所人員阻擋在外，鎮長龔文俊強調「頭目會議非公開」。

質疑找頭目背書 促私有地納入

玉里織羅部落族人儒妮認為，頭目會議通知媒體來採訪，就算是「公開會議」，結果族人要旁聽又成了「閉門會議」，批評說明會只讓特定人參加，質疑「這是要叫頭目來幫忙背書嗎」？當場並舉牌抗議、呼口號：「還我土地、傳統領域要完整、不分公私有地、原民會欺瞞族人、夷將下台」。

玉里鎮洛合谷部落頭目鍾肇基說，支持傳統領域劃設辦法，盼儘速完成傳統領域劃設，部落才能針對部落水源地的礦場開發行使知情同意權。

玉里鎮織羅部落頭目陳青廉也說，全力支持新的劃設辦法，將依法儘速召開部落會議、組成劃設小組以進行傳統領域劃設；但他也說，即使面對艱困處境，仍希望原民會接下來持續爭取私有地劃入傳統領域，才能跟族人交代。

原民會主委：願聽不一樣的聲音

對於場外仍有不同意見族人表達抗議，主委夷將．拔路兒說，如果花蓮族人願平心靜氣坐下來談，他也很想傾聽多一點不一樣的聲音，盼找時間安排座談「花大半天都沒關係」。

夷將說，花蓮有九十％土地都是公有地，現階段以公有土地來劃設傳統領域，應可滿足大部分部落；至於私有地劃入傳統領域則列入下一階段目標，將以法律位階高於劃設辦法的「原住民土地及海域法」草案送進立法院，由土海法來界定「傳統領域」的劃設範圍。