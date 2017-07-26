〈北部〉苗縣推老屋健檢 成立專案辦公室

2017-07-26

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府獲內政部補助辦理「安家固園計畫」，讓民眾了解自家建築的耐震能力，目前已提出申請十七件，還有名額；苗縣府工商發展處將成立「老屋健檢專案辦公室」並組成老屋健檢評估小組，針對九二一大地震以前的房屋主動出擊，向民眾說明健檢服務內容及好處。

苗縣府工商發展處使用管理科指出，苗縣獲內政部「安家固園計畫」核定補助初評五十件、詳細評估一件，目前僅申請十七件，初評免費，若要詳評就要依所需費用自行負擔五十％，最高補助六十萬元。

苗縣府工商發展處指出，「安家固園計畫」補助對象為八十八年十二月卅一日前，取得建造執照私有合法建築，或經執行機關認定可進行耐震評估的私有合法建築，且作為住宅使用比例達二分之一以上，得以一幢（棟）為單位申請，苗栗縣約有四千戶符合資格。

工商處說，總樓地板面積未達三千平方公尺，每棟補助六千元；三千平方公尺以上，每棟可獲補助八千元。

工商處昨天也提出成立「老屋健檢專案辦公室」的構想，獲縣務會議通過。工商處長黃智群指出，使用管理科將設專人服務窗口，將會同「台灣省結構工程技師公會」、「社團法人台灣省土木技師公會」、「社團法人中華民國建築技術學會」、「社團法人台灣建築發展學會」、「台中市結構工程技師公會」等評估機構「一條龍」服務，來組成老屋健檢評估小組，針對民眾之申請加強健檢服務。