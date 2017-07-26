〈北部〉YouBike進駐竹科 年底前先設8站

2017-07-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕YouBike要進駐新竹科學園區了！竹科管理局長王永壯和微笑單車總經理何友仁昨天在新竹市長林智堅見證下簽約，預計年底前完成八個站點設置，兩百輛進駐，若周轉率高，不排除再增設七個站點。

新竹市YouBike去年五月廿六日啟用，已超過一百萬人次使用，竹科設八個站點加上新竹市年底前會再增設十五個站點，未來YouBike站點總數將達五十三站、一千三百廿五輛車。

林智堅說，市府與園區一直是合作夥伴，常要共同解決園區周邊交通問題，YouBike建置考慮園區使用需求，在園區周邊的新莊車站、金山街與光復、關新路口等處設置，現在科學園區也引進YouBike，和新竹市採同一系統，兩邊可跨區借還，串起完整YouBike路網，提供通勤、生活等功能。

林智堅說，YouBike在園區設置後，將使新竹市的公共自行車路網更加綿密，不管是園區往返市區或清、交大校區將更加便利。

竹科管理局表示，新竹科學園區YouBike年底前將完成八站，目前規劃設置竹科管理局、科技生活館、金山寺（實驗中學）、靜心湖和竹村七路住宅區等五個站點，另三站還在評估中，將在園區一、二、三期各找一處設置站點。

過去園區員工從公車站或停車場步行到辦公室，未來不但可選擇騎YouBike縮短時間，而且YouBike廿四小時不打烊，更可服務夜間上、下班的員工。外縣市民眾搭火車到新竹或新莊火車站，也不再只仰賴公車或接駁車才能進入園區，騎YouBike將更彈性、便利。