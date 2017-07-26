〈北部〉「危老」都更節省5年 市府力推

2017-07-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市三十年以上的老舊房屋約有六萬多棟，約佔全市房屋的三成八，總統府已在五月公布「危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例），加速老舊房屋的更新；市府都市發展局局長盧維屏昨天表示，老舊房屋透過「危老條例」進行重建，比傳統的「都市更新條例」至少快五年，堪稱「速成班」，且同樣享有容積獎勵，桃園、龜山已有老舊社區評估申請。

為了加速老舊房屋更新，市府在桃園區光影文化館舉行首場說明會，不少社區、公寓大廈、里辦公處都派人參加，現場湧入近百人聆聽，關心老舊房屋改建事宜。

盧維屏指出，截至去年八月底，桃園市建築物共有十六萬四二二四棟，屋齡三十年以上的有六萬三一二○棟，棟數比例約占三成八，雖然老屋普遍面臨改建問題，但按照「都市更新條例」申請，個案動輒耗時七、八年，甚至更久，新訂定的「危老條例」保守可節省五年時間，是老屋更新的捷徑。

獎勵容積最高可達四十％

他表示，「都市更新條例」是從市容考量，要求土地面積大於一千平方米，最高獎勵容積可達五十％，但「危老條例」並無土地限制，即使是一棟樓，也可提出申請，獎勵容積最高可達四十％，以桃園區正光花園新城為例，當初因為海砂屋申請都更，但是必須整個社區納入重建範圍，若依循「危老條例」，只要其中一棟樓的住戶同意、產權切割清楚，就可單獨申請重建。

他說，正光花園新城已有住戶打算依循「危老條例」進行改建，位於龜山區的金山社區海砂屋，去年也出都更事業計畫草案，也有意透過「危老條例」加速重建腳步。

市府建管處長王振鴻指出，「危老條例」是以三十年以上、沒有電梯的老屋為主，若是八十八年底前的建築物，經評估耐震無法達到最低安全等級，也適用該條例。