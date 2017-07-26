〈北部〉國3接台66線 預計111年8月通車

2017-07-26

國發會原則審查通過

〔記者謝武雄／桃園報導〕總經費高達五十億元的「國道三號銜接台六十六線增設系統交流道工程」，環保署六月二十八日已通過環境影響評估報告，行政院國家發展委員會前天原則同意審查通過，等高公局提出修正案並報請行政院核定後，就可進行工程設計，預計一○八年三月完成設計、九月取得用地並開工，一一一年八月完工通車。

「國道三號銜接台六十六線增設系統交流道工程」由交通部國道高速公路局主辦，總經費五十．一七億元，包含工程費三十七．六一億元，徵地費十二．五六億元，桃園市政府負擔用地費四．六五億元，其餘經費由國道基金支付。

國發會前天召開委員會審查這項工程計畫，副市長王明德率隊到場說明、爭取支持，部分委員提出修正意見，最後獲大會原則通過，要求高公局部分修正後，呈報行政院核定，再由高公局進行工程設計，市府協助土地徵收，預估一○八年九月動工，工期約三年，一一一年八月完工通車。

市長鄭文燦昨天表示，這項工程完工後，可解決國道三號、台六十六線快速道路的路網銜接問題，並改善大溪交流道周邊道路壅塞情況，考量避免破壞生態環境、用地面積最少及保留日後擴增彈性，將在國道三號增設南出匝道及北入匝道銜接台六十六線，並設置南出環道銜接一一二甲線，總長度約七公里。

交通局副局長張新福表示，台六十六線東西向快速道路從觀音大潭到大溪，由於終點未能銜接國道三號，汽車駕駛人要經由縣道一一二甲線進出國道三號，導致國道三號大溪段平日、假日都塞車，高公局因此規劃國道三號設置南出及北入匝道銜接台六十六線。