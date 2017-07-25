〈北部〉花蓮培訓農業師傅 月薪逾4萬

2017-07-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農委會在全國各縣市招訓專職的「農業師傅」，以減輕農業缺工壓力，「花蓮技術團」委託富里鄉農會代訓近日結訓，將從八月一日起上工實際務農，有健勞保，月薪加上就業獎勵、務農基金及津貼等，以每月廿二天計算，月薪約四萬三千多元，最高可將近五萬元，參訓學員說「雖然辛苦一點，但薪水還行」！

農委會招募「農業專業技術團」的「農業師傅」，花蓮共三十四人參加七月份在富里鄉農會羅山碾米廠的課程，室內課程外還要到田區進行為期十天的實習課、考試，為鼓勵學員全勤「上課還能領錢」，每日發「訓練獎助金」有一○六四元。

課程內容由花蓮區農業改良場設計，由於花蓮最常發生農業缺工的是文旦柚、採茶，因此還特別邀曾獲農委會「百大青農」游胡偉、林誠雄，指導文旦修剪、套袋及施肥，但又不能過度修剪以免文旦晒傷，也分享文旦果園如何實行有機「草生栽培」；學員也到茶園學習採摘「一心二葉」茶菁。

其他課程還包括最基礎的除草、施肥，來到進階的採茶、大豆採收脫粒、播種、開溝作畦、瓜類整蔓、茄科整枝等實用技巧，讓這群「準師傅」們收穫良多。

學員林先生說，他先前在玉里天主堂和神父一起做資源回收，也接觸過有機耕種，這次上課他每一天都有到，課程很扎實，還學到很多田間實用的「眉角」，譬如怎麼幫文旦柚套袋、操作中耕機等，覺得很實用。另一學員蘇先生則是為照顧年邁父母，決心返鄉繼承祖產的農地，他說，雖然農業工作很辛苦，但他希望把技巧學好，才能把父親的農園經營好。

承辦的富里鄉農會表示，從三十四名學員中擇優挑出三十位成立花蓮農業專業技術團，有需要人力的農民、農場可向農會申請派工；受訓結業的「準農業師傅」從八月起到明年五月底接受派工調度，期間也有進修課程，合格者可望獲農業師傅認證。

花蓮農改場表示，準農業師傅的保障最低日薪一○六四元，以每月工作廿二天估算，可領四萬三千元，其中一萬元屬於類似強迫儲蓄的「務農基金」，當月存入農會專戶，等到明年五月底計畫期滿領回獎勵金，就是準農業師傅未來務農的「創業基金」。