〈北部〉歸土藝術運動 關懷蘭陽心故鄉

2017-07-25

串聯逾50團隊 活動為期1週

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今年宜蘭歸土藝術運動登場，海島演劇串聯超過五十個團隊，以短講和表演形式關懷宜蘭相關議題，在宜蘭市丟丟噹森林廣場舉辦一週，海島演劇把去年活動創作的畫作送給宜蘭縣政府，希望做決策要時時為人民著想。

雪隧通車十一年來，宜蘭縣居住環境、地景地貌、在地文化，都受到巨大衝擊，各界透過各式活動，聽取不同聲音，藉此反省過去，展望未來。

本屆宜蘭歸土藝術運動以「故鄉，故鄉」為主題，昨天在丟丟噹森林廣場舉行開幕式，海島演劇團長林志遠將去年活動畫作送縣府，由文化局長李志勇代表收下。

歸土藝術運動由民間團體發起，以公民當主體，本屆用宜蘭當地特有種「珠仔花」、附近海域洄游魚種「青花魚」作為發想概念，象徵這塊土地上人們，期盼宜蘭是在地人故鄉，也是外地人洗滌心靈的「心」故鄉，喚起人人對故鄉的認同感。

林志遠說，每年歸土藝術運動，都會請畫家到場作畫，這次將去年畫作輸出成無框畫送給縣府，作品承載大家對宜蘭的關懷，盼縣府做重要決策時看看這幅畫，審慎思考後再作決定。

送給縣府的畫作，主要畫出宜蘭景象，許多人牽起手來站在前面，代表所有人同心協力守護宜蘭，今年則由三名畫家林宏維、林佳玫和黃昱斌，一起在寬十公尺、高三公尺畫布上分區塊創作，以龜山島為創作意象，請三人在上面揮灑對宜蘭的想法，做出不同顏色和線條表現。

歸土藝術運動演出團隊有歌仔戲、現代舞、原住民歌舞，短講團隊演講題目包括「環境保護」、「建設發展」、「在地文化」、「教育反思」、「社會關懷」共五大主題，林志遠說，今年活動延長為七天，時間是下午一點到五點，期盼引領更多人了解宜蘭大小事，用貼近生活方式，帶領大家關懷蘭陽平原的未來。